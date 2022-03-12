Başkan Doğan’dan eğitimcilere moral, motivasyon kahvaltısı

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezindeki okullarda görev yapan idareci, öğretmen ve çalışan personelle kahvaltıda bir araya geliyor.

Her sabah bir okulda Okul Müdürü, öğretmen ve okulda çalışan personel ile bir araya gelen Başkan Hüseyin Doğan’ın kahvaltı menüsünde simit ve Emet Belediyesi öncülüğünde üretilen keçi peyniri bulunuyor.

Öğretmenliğin kolay bir meslek olmadığına dikkat çeken Başkan Hüseyin Doğan, “ Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirmek, onları geleceğe hazırlamak çok kıymetli ve faziletli bir iş. En kutsal mesleklerden biri olan öğretmenlik mesleği ile öğretmenlerimiz çocuklarımızın üretken bireyler olmalarına katkı sağlayabilmek, yetenekli oldukları konularda öğrencileri teşvik ederek ilerlemelerini sağlamak için çalışmaktadırlar. Bizlerde yerel idareciler olarak her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Okullarımızda idareci, öğretmen ve okul personellerimize verdiğimiz önemi göstermek adına kahvaltılarda buluşarak onlara moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Gazi Emet İlkokulumuz ile başlattığımız bu etkinliğimiz tüm okullarımızda devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

Okul Müdürü İsmail Tavacı, Başkan Doğan’a okula gösterdikleri ilgi ve organizasyon için teşekkür etti.