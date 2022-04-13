Son Dakika
Başkan Doğan, Vali Çelik’i 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgilendirdi
Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’i kabul etti.
KÜTAHYA 13.04.2022, 10:25
Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’i kabul etti.
Vali Çelik, Başkan Doğan’dan Emet Cevizdere Zaferi’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Doğan, ziyaret esnasında Vali Çelik’e Cevizdere Şehitliği maketini takdim etti.