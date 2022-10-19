Başkan Doğan: “Önümüzdeki bahar, sadece ilçemize değil, alt yapımıza da gelecek”

Hafta başında Hükümet Binası önünden Kapaklıca Mahallesine doğru kanalizasyon çalışmaları başlarken, yüklenici firma şu ana kadar kanalizasyon hattının yüzde 55’ni tamamladı.

Çalışmalar hakkında sık sık halkı bilgilendiren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bu kışın çalışmalar nedeniyle ilçeleri için belki zor geçeceğini belirterek, “ Ama bahar ile birlikte sadece ilçemize değil, memleketimizin alt yapısına da bahar gelecek. Aralık ayına kadar çalışmalar Kapaklıca Mahallesi, yukarı Pazar yeri, Dere Mahallesi istikametinde devam edecek. Dere Mahallesi hattında da içme suyu çalışmasının başlaması öngörülüyor. Bu alanlarda enerji hatlarının da yer altına alınması çalışmaları gerçekleştirilecek ”dedi.

“İlçedeki alt yapı çalışmaları”

İlçede alt yapı çalışmaları çerçevesinde kanalizasyon işlerinde toplam 28 bin 500 metre boru döşendi. 650 adet muayene bacası,320 adet parsel bacası imal edildi. İçme suyu projesinde 4 bin 500 metre içme suyu hattı döşendi. İsale hattı projesinde 4 bin 500 metre çelik boru imalatı gerçekleştirildi. 800 metreküplük su deposu inşaatının yüzde 80’ni tamamlandı. Bin 500 metreküplük su deposunun yüzde 80’ni tamamlandı. Ekim ayı içerisinde beton borular ile yağmur suyu imalatı da başlayacak. Arıtma tesisinde kullanılmak üzere Yeniceköy’ den baraj bölgesine enerji nakil hattı direkleri dikildi. Sahada 5 adet 14 tonluk ekskavatör,1 adet 21 tonluk ekskavatör, 2 adet 23 tonluk ekskavatör, 2 adet 30 tonluk ekskavatör,1 adet 17 tonluk ekskavatör, 5 yükleyici, 1 tır, 12 kamyon,1 silindir,1 adet mazot tankeri ile çalışmalar sürdürülüyor.