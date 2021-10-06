Başkan Doğan, hafız Betül Sevinç’i kabul etti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Cevizdere Şehitleri Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olarak Hafızlık belgesini alan Betül Sevinç’i kabul etti.

İlçe Müftüsü İsmail Çınar ile birlikte Hafız Betül Sevinç’i makamında ağırlayan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, başarısından dolayı Sevinç’i kutlayıp, kendisine İstiklal Marşının bulunduğu flama, Dr. Fazıl Doğan’ın “Milli Mücadele hatıralarım” kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.