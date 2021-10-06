banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Başkan Doğan, hafız Betül Sevinç’i kabul etti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Cevizdere Şehitleri Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olarak Hafızlık belgesini alan Betül Sevinç’i kabul etti.

KÜTAHYA 06.10.2021, 10:39
Başkan Doğan, hafız Betül Sevinç’i kabul etti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Cevizdere Şehitleri Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yılı 2. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olarak Hafızlık belgesini alan Betül Sevinç’i kabul etti.

İlçe Müftüsü İsmail Çınar ile birlikte Hafız Betül Sevinç’i makamında ağırlayan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, başarısından dolayı Sevinç’i kutlayıp, kendisine İstiklal Marşının bulunduğu flama, Dr. Fazıl Doğan’ın “Milli Mücadele hatıralarım” kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P