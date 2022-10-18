Başkan Doğan, Geyve’de incelemelerde bulundu

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Sakarya’nın Geyve ilçesini ziyaret ederek belediyenin Yöresel Ürünler Üretim ve Satış Merkezinde incelemelerde bulundu.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ile bir araya gelen Başkan Hüseyin Doğan, ilçede faaliyet gösteren Geyve Yöresel Ürünler Üretim ve Satış Merkeziyle ilgili detaylı bilgi aldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, ”Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’ı Türkiye’ye örnek marka tesisimiz Geyve Yöresel Ürünler Üretim ve Satış Merkezimizde ağırladık. Tesis hakkında detaylı bilgiler verdik. Emet ilçesinde kurmayı planladığı tesis ile alakalı da fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Hüseyin Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya’yı ziyaret ettik. Türkiye’ye örnek Marka Tesis Geyve Yöresel Ürünler Üretim ve Satış Merkezini yerinde gördük. Tesis hakkında detaylı bilgiler aldık. Emet ilçemizde planladığımız yöresel ürünlerin üretimi, tanıtımı ve pazarlama hususunda fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımızın tecrübe ve bilgilerinden istifade ettik. Başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettik ve kendisini Gazi ilçemiz Emet’e davet ettik” dedi.