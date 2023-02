Başkan Doğan: "Emetlilerimizin her yardımı yerlerine ulaştırıldı”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, deprem bölgesine iş makineleri, arama kurtarma desteği, aşevi, yakacak destekleri yanında 10 tır erzakın bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

Yüzyılın felaketinde Emetli vatandaşların ilk günden itibaren, Kaymakamlık, Belediye, STK’lar, odalar, siyasiler ve muhtarlar ve toplumun 7’ den 70’e her kesimin destekleri ile deprem bölgesine yardım gönderildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Depremden sonra Emet Belediyemizden 1 kepçe, 1 arama kurtarma aracı, 2 kamyon, 1 cenaze aracı 24 personel bölgeye gönderilirken, Emet Bor İşletmemiz ve Orman İşletmemizden de bölgeye arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlar gönderildi. Emet Genç Kızılay ekiplerimizde deprem bölgesinde yardım için gönüllü görev aldılar” dedi.

Başkan Doğan, “Hemen hemen her köyümüzden yakacak yardımı için odunlar toplanırken, imece usulü çalışan vatandaşlarımız tırlarla bölgeye yağdı. Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediyesi koordinesinde Emet Taşıyıcılar Kooperatifinin destekleriyle birçok malzeme deprem bölgelerine kısa sürede ulaştırılmaya çalışıldı. Ayrıca ilçede görev yapan Kızılay, Emet, İHH, Anadolu Gençlik Derneği gibi STK’larda il merkezli yardımlar toplayıp, bölgeye ulaştırılmasını sağladı” dedi.

Bölgeye bin 383 battaniye, 132 ısıtıcı, 764 uyku seti, 23 bin 320 giyecek, 4 bin 908 koli yiyeceğin 10 tırla peyderpey gönderildiğini ifade eden Doğan,” İlk günden itibaren Emet Kaymakamlığı ve Belediyemiz organizesinde Belediye Toplantı Salonunda açılan yardım merkezine, vatandaşlarımızın, STK ve odalarımızın, muhtarlarımız ve toplumun her kesiminin yardım ulaştırmak için seferber oldu. Toplanan bin 383 battaniye, 132 ısıtıcı, 764 uyku seti, 23 bin 320 giyecek, bez, mama ve hijyen malzemelerinden oluşan 4 bin 908 koli 10 tırla peyderpey bölgelere ulaştırdık. Kumbarasında parasını, harçlığını kapıp gelen çocuklarımız, ördükleri atkı, çorapları kapıp gelen yaşlı vatandaşlarımız herkes kendi imkanlarında yardım için koştu. Ciddi maddi desteklerde bölgemizden AFAD ve Kızılay’a gitti. Babuk Bey aşevimiz ile kurduğumuz sıcak yemek stantlarımızda ise her gün yüzlerce depremzedeye sıcak yemek servis edildi. Belediyemizce başlatılan kırmızı et kampanyasında, büyükbaş ve küçükbaş hayvan bağışları kesilip, kavurma haline getirilerek deprem bölgesinde kurulan aş evlerimizde halkımıza dağıtıldı. Kaymakamlığımız vasıtası ile açılan sosyal markette ise yine STK’larımız, vatandaşlarımız vasıtası ile bölgemize gelen depremzedelerimiz için hizmet veriliyor. Geçmişten bugüne her memleket olayında asil duruşu ile takdirleri toplayan Gazi Emet’imiz her zaman olduğu gibi deprem felaketinde de merhem olmaya çalıştı. Rabbim bizlere bu acıları bir daha yaşatmasın. Hepimizin hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.