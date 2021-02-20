Başkan Doğan: ’’Emet’in geleceği için çalışıyoruz’’

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Esentepe Mahallesi’nde hane ziyaretlerinde bulundu, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Doğan, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz ile birlikte, Esentepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kaygısız ile bir araya gelerek mahallede yapılan çalışmaları değerlendirip talepleri dinledi.

Galericiler sitesi, sanayi esnafı ve yeni sanayi sitesi esnafları ile de bir araya gelen Başkan Doğan talepleri dinlerken, Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal ile çalışmaları değerlendirdi. Başkan Doğan, ziyaretlerde esnaflara İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına belediye tarafından bastırılan İstiklal marşı bez flamasını hediye etti.

Başkan Doğan, "Yoğun çalışma tempomuz içerisinde esnaflarımız muhtarlarımız ve halkımızla sık sık bir araya gelmeye çalışarak sorunlarını yerinde incelemeye ve taleplerini almaya çalışıyoruz. Belirli program dahilinde tüm mahallerimiz, esnaflarımız ve toplumumuzun her kesimi ile bir araya gelmeye çalışacağız. Amacımız halkımızın ayağına giderek yerinde tespitlerle kısa sürede sorunlarına çare üretmek. Bu amaçla bugün Esentepe mahallemizde muhtarımız, galericiler sitemiz ve sanayi esnaflarımızla buluştuk. İlgi ve alakalarına teşekkür ediyorum. Sorun ve taleplerini yerinde inceledik. Çözümler için ilgili birimlerimize gerekli talimatlar verilmiştir. Tüm gayretimiz, halkımızın genel refahı ve modern, huzurlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak içindir. Rabbimin izniyle Gazi Emetimize hizmet için yoğun bir döneme giriyoruz. Hep birlikte geleceğin Emet’i için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.