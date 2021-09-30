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Başkan Doğan: “Emet keçi peyniri projesi adım adım ilerlemektedir”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Tarım Kredi Yem Sanayi A.Ş Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay’ın ziyaretinde yaptığı açıklamada, sürdürülebilir tarımsal kalkınma adına Emet keçi peyniri projesinin adım adım ilerlediğini belirtti.

KÜTAHYA 30.09.2021, 13:47
Başkan Doğan: “Emet keçi peyniri projesi adım adım ilerlemektedir”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Tarım Kredi Yem Sanayi A.Ş Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay’ın ziyaretinde yaptığı açıklamada, sürdürülebilir tarımsal kalkınma adına Emet keçi peyniri projesinin adım adım ilerlediğini belirtti.

22.23 ve 24. dönem AK Parti Kütahya Milletvekili olan ve halen Tarım Kredi Yem Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hasan Fehmi Kinay ve beraberindeki heyet Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Kinay’a, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürü Serhat Özübek, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve Tarım Kredi Kooperatifi Emet Müdürü Oğuzhan Sargın eşlik etti.

Gerek belediye gerekse Tarım Kredi Kooperatifi çalışma ve projeleri üzerine değerlendirmelerde bulunulan görüşmelerde, Emet Belediyesi keçi peyniri projesinin bölgeye ve üreticiye sağlayacağı katma değerde masaya yatırıldı.

Tarımsal kalkınmada bölgelerin tarımsal zenginliklerini değerlendirme adına uygun projelerin geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı görüşmelerde, Genel Müdür Kinay, belediyenin kooperatifleşme ve markalaşma çalışmaları için Başkan Doğan ve proje ekibine teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sürdürülebilir tarımsal kalkınma adına Emet keçi peyniri projesinin adım adım ilerlediğini belirterek, projenin büyütülerek, daha fazla üreticinin üretime katılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Başkan Doğan, ziyaretin anısına ziyaretçilere İstiklal Marşının kabulünün 100.yılı münasebetiyle belediyece bastırılan İstiklal Marşı bez flamasını takdim etti.

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