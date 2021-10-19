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Başkan Doğan: ”Demokrasi muhtarlardan başlıyor”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Belediye tarafından mahalle ve köy muhtarları onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, demokrasinin muhtarlardan başladığına vurgu yaptı.

KÜTAHYA 19.10.2021, 18:02
Başkan Doğan: ”Demokrasi muhtarlardan başlıyor”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Belediye tarafından mahalle ve köy muhtarları onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, demokrasinin muhtarlardan başladığına vurgu yaptı.

Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın katıldığı programda, muhtarlara hitap eden Başkan Hüseyin Doğan, demokrasinin muhtarlardan başladığına vurgu yaparak tüm muhtarların Muhtarlar Gününü kutladı.

Pandemi döneminde mahalle ve köy muhtarları ile koordineli çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, hiçbir sorumlulukları olmamasına rağmen köylerde Covid-19’dan vefat eden vatandaşların defni içinde özel ekip kurup, köy halkı ve ve muhtarlıklarının mağdur olmalarını önlediklerini belirtti.

Başkan Doğan, " Cenaze nakil araçlarımızın yetersiz kalması nedeniyle yeni bir cenaze nakil aracı aldık. Makine ve ekip konusunda sıkıntımız yok. Destek olmaya devam edeceğiz. Gerek merkezde oturan gerekse köylerde oturan ve Salı günleri ilçe pazarına inen kadınlar için bir hanımlar lokali oluşturduk. Tesislerin tanıtımı için siz muhtarlarımızdan destek istiyoruz. Eski Sağlık Meslek Lisesi binasında oluşturulan Emet Belediyesi Sosyal ve kültürel kompleksi bünyesinde açılan hanımlar lokalinden merkezde ve köylerde oturan tüm hanımlar istifade edebilecek” dedi.

Belediye olarak keçi peynirini markalaştırma adına yapılan çalışmalara da değinen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, köylerdeki küçükbaş hayvan üreticilerinin projeye destek vermeleri ile Emet ilçesinin köyleri ile beraber kalkınabileceğine vurgu yaptı. Doğan, üretim artıkça büyüyecek kooperatiften daha fazla üreticinin istifade edebileceğini belirtti.

Programda tüm muhtarlar adına öz alan Akpınar Mahallesi muhtarı İlhan Özdemir düzenlenen etkinlikler için Emet Belediyesine ve Emet Kaymakamlığına teşekkür etti.

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