Başkan Doğan, 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nı değerlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nı değerlendiren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan çalıştayda, “Keçi Belediyeden Süt Köylüden Peynir Kooperatiften” projesini sergileme ve tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti.

Gelecek yüzyılın olmazsa olmazı üretim, üretilen ürünün verimi, ürünün sağladığı katma değer, ürünün tanıtımı, pazarı, satış ağı, pazarlanması ve insanlığa hizmete sunulmasının önem arz ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “ 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’na ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, tüm belediye başkanlarımızla yerli ve yabancı konuklarımıza, bakanlık, yerel yönetim, üniversite ve özel sektör temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlerde Emet Belediyesi olarak hazırladığımız “Keçi Belediyeden Süt Köylüden Peynir Kooperatiften” projemizi sergileme ve çalıştayda tanıtma fırsatı bulduk. Bu fırsatı bize sunan tarım çalıştayı ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Belediye başkanları şehirle ilgili çalışmalarının yanında yerel kalkınmaya bunun yanı sıra ülke kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri de çalışacak ve hayata geçirmeyi hedeflemelidir. Birçok projenin ve fikrin istişare edildiği bu güzel program Amerika’nın yeniden keşfi değil, projelerin örnek alınması ve geliştirilmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Çalıştayımızın ülkemiz tarım ve hayvancılığı ile dünyadaki tarım uygulamalarına ve şehir tarımına katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.