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Başkan Demirci’den Sağlık Bakan Yardımcısına ziyaret

Kütahya’nın Pazarlar İlçesi Belediye Başkanı Bilal Demirci, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA 03.06.2022, 09:33
Başkan Demirci’den Sağlık Bakan Yardımcısına ziyaret

Kütahya’nın Pazarlar İlçesi Belediye Başkanı Bilal Demirci, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Pazarlar İlçesinin sağlık alanındaki ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldüğü bildirildi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir’e ilçemizin sağlık alanında ihtiyaçlarını ve yapılması planlanan çalışmalar ile alakalı ziyaret gerçekleştirdik. Destekleri için başta Sayın Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e ve AK Parti Kütahya milletvekillerimize teşekkür ediyorum ve yapılacak güzel çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi

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