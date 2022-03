Başkan Demirci, Dünya Kadınlar Günü’nü karanfillerle kutladı

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikleri çerçevesinde, ilçe merkezindeki kamu, özel kurum ile kuruluşlarında, tekstil fabrikasında, halı dokuma atölyelerindeki ve tüm işyerlerinde çalışan kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü karanfillerle ve özel hazırlanan kolonyalar ile kutladı.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Sadece bir gün değil yılın her günü kadınların mutlu ve hak ettiği bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Kadınlarımız bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdır. Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır.. Ülkemiz, kadınların omuzlarında daha da güçlenecektir. Eğitimiyle, sahip olduğu becerileri ortaya koyabileceği mesleği ve emeğiyle, toplum hayatına tıpkı erkekler gibi katılabilen güçlü ve etkili kadınların yetiştireceği çocuklar da toplumumuzu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli faktör olacaktır. Özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddetteki dikkat çeken artış toplumun her kesimini rahatsız etmektedir. Kadına şiddetin son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Pazarlarlı kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Demirci, "Emeğiyle, gücüyle, mücadelesiyle ve sonsuz sevgisiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.(MB-EFE)