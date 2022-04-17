Başkan Ceyhun’un, “Sakal-ı Şerif” ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar ilçesi Merkez Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar Merkez Camii’nde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’ini cami cemaati ile birlikte salavatlar eşliğinde ziyaret ettiklerini, Sakal-ı Şerif’i görmenin bambaşka bir duygu olduğunu söyledi.