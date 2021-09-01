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Başkan Ceyhun’un Domaniç ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Domaniç ilçesinde incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 01.09.2021, 11:30
Başkan Ceyhun’un Domaniç ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Domaniç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Domaniç ilçesindeki incelemeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "İhalesi sonuçlanan Tavşanlı- Domaniç yolumuzun müteahhit firmasını Milletvekillerimiz Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Ömer Güzel, Domaniç İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul ile ziyaret ederek proje çalışmalarını değerlendirdik. Daha sonra 5 Eylül 2021 Pazar günü düzenlenecek olan 740. Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri dolayısıyla Domaniç ilçemizin Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana Türbesi ve tören alanını Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler ile ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik. Ata topraklarımız misafirlerini ağırlamaya hazır hale getiriliyor” dedi.

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