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Başkan Ceyhun: “Yatırımın ve istihdamın kenti olmaya kararlıyız”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Perli mahallesinde yapılan Ortadoğu’nun en büyük, Avrupa’nın sayılı aromatik bitki üretme ve işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 28.04.2021, 12:32
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Başkan Ceyhun: “Yatırımın ve istihdamın kenti olmaya kararlıyız”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Perli mahallesinde yapılan Ortadoğu’nun en büyük, Avrupa’nın sayılı aromatik bitki üretme ve işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 75 personelle faaliyetlerine başlayan ve farklı türde birçok tıbbı bitkinin yetiştirildiği tesisin yağ çıkarma, öğütme ve paketleme tesislerinin de aktif hale getirilmesiyle Kütahya’nın istihdam gücüne büyük katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Başkan Ceyhun,” Mevcut 42 dönümlük modern seralarda üretilen fideler ve fidelerin nakledileceği yaklaşık bin 500 dönümlük tarım arazisi üzerinde tıbbi aromatik bitki üretme ve yetiştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Üretimin, sanayinin her zaman yanında ve destekçisiyiz” dedi.
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