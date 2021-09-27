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Başkan Ceyhun, Teknofest heyecanını Kütahya’nın genç yetenekleriyle yaşadı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Teknofest 2021 heyecanını, coşkusunu ve hızını Kütahya’dan katılan genç yeteneklerle birlikte İstanbul’da yaşadıklarını ifade etti.

KÜTAHYA 27.09.2021, 10:52
Başkan Ceyhun, Teknofest heyecanını Kütahya’nın genç yetenekleriyle yaşadı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Teknofest 2021 heyecanını, coşkusunu ve hızını Kütahya’dan katılan genç yeteneklerle birlikte İstanbul’da yaşadıklarını ifade etti.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Teknofest 2021, heyecanını, coşkusunu ve hızını Kütahya’mızdan katılan genç yeteneklerimiz, şampiyonlarımızla birlikte İstanbul’da yaşadık. Gençlerimize “başımıza icat çıkarın” dedik, çıkardılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, kameralara Kütahyalı Enes Öztürk kardeşimiz ile yaptığı sohbeti anlattı. Hepimiz heyecanlıyız, Enes kardeşimize katılıyorum. Dünya’da son yılların teknoloji hamlelerin altlarında Enes yazacak, Doruk yazacak, Ayşe yazacak, Türkiye yazacak. Siz hayal edin birlikte başaralım. Sizlere güveniyoruz, destekliyoruz geleceğimiz emin ellerde” dedi.

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