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Başkan Ceyhun: “Sağlık yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’ya yapılan sağlık yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KÜTAHYA 06.05.2021, 11:39
Başkan Ceyhun: “Sağlık yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’ya yapılan sağlık yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Şehir Hastanesi, Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi, Tavşanlı Fizik Tedavi Hastanesi ile birçok ilçede yapımı tamamlanan veya inşaatı devam eden İlçe Hastaneleri ve Aile Sağlık Merkezlerinin yanı sıra, kısa zaman önce ihalesi tamamlanan Domaniç İlçe Hastanesinin yapımına başlandığını söyledi.

Ceyhun,” 500 gün süre içinde tamamlanacak olan hastanemizin temel betonları atıldı. Yeni bina, bodrum, zemin, 1 kat ve teras olmak üzere 3 bin 143 metrekare kapalı alana sahip olacak. Acil Ünitesi, 112 Acil İstasyonu, 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, röntgen görüntüleme, Diş Ünitesi, Halk Sağlığı ve Toplum Sağlığı Birimleri, 10 yataklı hasta servisi ile kafeterya ve sosyal alan içerecek” dedi.
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