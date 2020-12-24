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Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız"
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" dedi.
KÜTAHYA 24.12.2020, 10:20
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" dedi.
Ceyhun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Orhan Cengiz ile birlikte Okmeydanı ve Gültepe mahallelerini ziyaret etti.Başkan Ceyhun, "Muhtarlarımız Halil Kandemir ve Celal Batmaz ile bir araya gelerek, şehrimizle ilgili güncel konu başlıklarını değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" diye konuştu.
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