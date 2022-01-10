Başkan Ceyhun, Bakan Pakdemirli’nin Kütahya ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ziyaretinde Kütahya’nın birçok açıdan ilkleri yaşadığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Kütahya ziyaretine Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı üst düzey bürokratların tamamının iştirak etmesinin Kütahya ziyaretine vermiş oldukları önemin bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Sebahattin Ceyhun, ”Ayrıca Bakanımız şehrimiz de tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren dernek, STK ve muhtarlarımızla bir araya gelip istişarelerde bulunması, üreticimizin sorun ve önerilerini dinlemesi anında cevap verilmesi hemşerilerimiz tarafından takdirle karşılandı. Şehrimize ve üreticimize vermiş oldukları desteklerinden dolayı, başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik, Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu Başkanı Muhammed Adak, Basın ve halkla ilişkiler Müşaviri Sürur Kır, Strateji Geliştirme Başkanı Özgür Akif Tel, Koordinatör İshak Burak Ayhan, Bakanlık Danışmanları Özer Ataç, Mahmut Değirmenci, Mücahit Öztürk ve Serim Arıcı’ya teşekkür ederim” dedi.