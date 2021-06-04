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Başkan Ceyhun, Altıntaş ve köylerinde incelemelerde bulundu

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçe merkezi ve köylerine ziyarette bulundu ve devam eden yatırımları inceledi.

KÜTAHYA 04.06.2021, 19:00
Başkan Ceyhun, Altıntaş ve köylerinde incelemelerde bulundu

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçe merkezi ve köylerine ziyarette bulundu ve devam eden yatırımları inceledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, ’’Milletvekillerimiz Ahmet Tan ve Ceyda Cetin Erenler ile birlikte Altıntaş ilçemize çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Cuma Namazı öncesi sanayi sitesi esnafı vatandaşlarımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. İlçe pazarımızı ziyaret edip vatandaşlarımızın ve esnafımızın taleplerini dinledik. Son olarak DSİ Bölge Müdürümüz Kaan Şan, Altıntaş AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve muhtarlarımızla Akçaköy ve Yeşilyurt köylerimizi ziyaret ettik. Bölgenin sulama ile alakalı sorunlarını DSİ Bölge Müdürü Kaan Şan’a ilettik’’ ifadelerini kullandı.
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