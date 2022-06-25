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Başkan Çalışkan’ın esnaf buluşmaları devam ediyor

Hisarcık Belediyesi’nin, “Birlikte yönetim” anlayışıyla düzenlediği esnaf buluşmaları devam ediyor.

KÜTAHYA 25.06.2022, 10:45
Başkan Çalışkan’ın esnaf buluşmaları devam ediyor

Hisarcık Belediyesi’nin, “Birlikte yönetim” anlayışıyla düzenlediği esnaf buluşmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sanayi esnafından sonra ilçe merkezindeki esnaflarla Cumhuriyet Meydanı’ndaki kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Fatih Çalışkan, "Birlikte yönetim” anlayışıyla düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programlarında bu gün de ilçemiz çarşı meydanında çarşı esnafımızla bir araya geldik. Esnaflarımızın görüş öneri ve taleplerini dinleyerek ilçemiz ile ilgili yaptığımız ve yapacak olduğumuz projeler ile alakalı istişarelerde bulunduk. Katılım sağlayan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun’a, kıymetli esnaflarımıza ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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