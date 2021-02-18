Başkan Çalışkan’dan Regaip Kandili mesajı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesajı yayınladı.

Belediye Başkanı Çalışkan, Regaip Kandili mesajında, “İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandiline kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız. Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandilinde rabbimizden af ve bağışlanma dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne, babamıza, yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Başta ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi unutmayalım. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor, hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyorum” dedi.