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Başkan Çalışkan’dan Pençe Kilit Operasyonunda yaralanan askere ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kilit operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Hasan Can’ı Ulaşlar köyündeki evinde ziyaret etti.

KÜTAHYA 11.07.2022, 18:56
Başkan Çalışkan’dan Pençe Kilit Operasyonunda yaralanan askere ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kilit operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Hasan Can’ı Ulaşlar köyündeki evinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Kilit operasyonunda yaralanan kahraman askerimiz Hasan Can kardeşimize “Geçmiş olsun” ziyaretinde bulunarak Kurban Bayramını kutladık. Rabbim bu mübarek günler hürmetine bütün asker polis ve güvenlik güçlerimizi korusun. Allah devletimizi ve milletimizi muzaffer eylesin” dedi.

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