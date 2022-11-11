Başkan Çalışkan: “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmaktadır”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” oluşumu sayesinde vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunulduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek Nüfus Müdürü Mehmet Çolak’tan Konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Çalışkan, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla nüfus müdürlüklerinde yapılan çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yenileme çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyledi.