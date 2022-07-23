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Başkan Çalışkan ve Müftü Akyol, Yaz Kur’an Kursları’nı ziyaret etti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.

KÜTAHYA 23.07.2022, 10:02
Başkan Çalışkan ve Müftü Akyol, Yaz Kur’an Kursları’nı ziyaret etti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “İlçe Müftümüz Sebahattin Akyol ile birlikte ilçemiz cami ve Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklarımızı ziyaret ederek ikramlarda bulunduk. Rabbim evlatlarımızı dinimize ülkemize ve İslam’a hayırlı evlatlar eylesin” dedi.

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