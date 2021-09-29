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Başkan Çalışkan: “Şiddetli dinamit atımları konusunda her türlü önlem alınacak”

Eti Maden Hisarcık açık ocak sahasında, son günlerde şiddetli dinamit atımlarının çok sayıda vatandaşın tepkisine yol açması üzerine, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, şiddetli dinamit atımları konusunda Emet Bor İşletme Müdürlüğünce gereken her türlü önlemin alınacağını ifade etti.

KÜTAHYA 29.09.2021, 16:00
Başkan Çalışkan: “Şiddetli dinamit atımları konusunda her türlü önlem alınacak”

Eti Maden Hisarcık açık ocak sahasında, son günlerde şiddetli dinamit atımlarının çok sayıda vatandaşın tepkisine yol açması üzerine, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, şiddetli dinamit atımları konusunda Emet Bor İşletme Müdürlüğünce gereken her türlü önlemin alınacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Vatandaşlarımızın son günlerde şiddetli dinamit atımları konusunda şikayet ve sıkıntılarını gidermek için Emet Bor İşletme Müdürümüz Bilal Ambar ile görüştük. Yaptığımız görüşme sonucunda dinamit atımlarının yarı yarıya düşürülmesi ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda daha çok hassasiyet gösterilmesi için taleplerimizi ilettik. Gereken her türlü önlemi alacaklarını belirten müdürümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her konuda yanlarındayız. Konunun yakından takipçisi olacağız” dedi.

Eti Maden Hisarcık açık Ocak sahasında, son günlerde depremi andıran şiddetli dinamit atımları ve bazı evlerde oluşan çatlaklar vatandaşların tepkisine yol açmıştı. Karşıyaka, Yeşilhisar, Cumhuriyet, Şehitler mahallelerinde oturan vatandaşlar ve özellikle üniversite öğrencileri şiddetli sarsıntılar nedeniyle “ deprem oluyor” diyerek paniğe kapılırken, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler.

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