Başkan Çalışkan: "Şehitlerimizin emanetlerini hiç bir zaman yalnız bırakmıyoruz”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kaymakam İsmail Tosun ile birlikte Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Şehitlerin emanetlerini hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Kaymakamımız İsmail Tosun, Jandarma Komutanımız, Emniyet Amirimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz ile birlikte şehit annelerimizi ziyaret ederek, Kadınlar Günü’nü kutladık. En değerli hazinelerini vatan için feda eden bütün kadınlarımıza minnettarız” dedi.