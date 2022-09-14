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Başkan Çalışkan, öğrencileri sevindirdi
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yeni okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye etti.
KÜTAHYA 14.09.2022, 18:05
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yeni okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını, başta öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte paylaşmak için, Kaymakamımız İsmail Tosun ile birlikte okullarımızı ziyaret ederek, hediyelerimizi çocuklarımıza ulaştırdık. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimize ve tüm eğitim camiamıza en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, İlköğretim Haftası’nın ve yeni eğitim öğretim yılının vatanımıza, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
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