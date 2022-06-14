Başkan Çalışkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Esire Termal Turizm Restoranı’nda Belediye Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçenin alt yapı çalışmalarını tamamlayıp üst yapı çalışmalarına geçtiklerini söyledi.

Başkan Çalışkan, “Yol, sokak ve yaya kaldırımlarımızın döşenmesi işinin ihale aşamasını tamamladık. Herhangi bir itiraz olmazsa önümüzdeki hafta ihale kesinleşecek. Geçen hafta Karayolları Bölge Müdürümüzü ziyaret ettim. İnşallah önümüzdeki günlerde de planlamaya bağlı ilçemizde asfalt çalışmalarımız başlayacak. Mahallelerimizin ihtiyaç ve taleplerini de siz muhtarlardan dinlemek istedim. Bizler durmadan, yorulmadan ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Alt yapı çalışmalarımız süresince mahalle halkımız ve siz muhtarlar bizlere her zaman destek oldunuz. Hep beraber bu süreci başardık. Hayırlısıyla alt yapı çalışmalarından nasıl yüzümüzün akıyla çıktıysak, üst yapı çalışmalarından da yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inancım tamdır. Bu yine sizlerin desteği ile olacak. Hisarcık Belediyesi olarak siz muhtarlarımızla birlikte koordineli hareket ederek, halkımıza en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.