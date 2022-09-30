Başkan Çalışkan: “KYK yurdu yapımı için Bakan Özer’den olumlu yanıt aldık”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçeye KYK yurdu yapımı için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den olumlu yanıt aldıklarını belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’i Kütahya AK Parti İl Başkanlığımızda karşılayarak, ilçemiz ile ilgili taleplerimizi ileterek özellikle yurt sorunun çözülmesi için desteklerini istedik. Hisarcık Meslek Yüksek Okulu için büyük önem arz eden KYK yurdu yapımı için bakanımızdan olumlu yanıt aldık. Tüm hemşerilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.