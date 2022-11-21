Başkan Çalışkan, kadınları dinledi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Çaylar bizden sohbet sizden” mottosuyla makamında kadınlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Kıymetli Eşim, AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol, Kadın kolları Başkanımız Havva Özaydın ile birlikte kadınlarımızı dinleyerek, ilçemiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Gönüllere köprüler kurarak herkesi dinliyor, halka hizmet için gece gündüz çalışıyoruz”dedi.