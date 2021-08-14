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Başkan Çalışkan: “Her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediyenin tüm imkanlarıyla her daim vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade etti.

KÜTAHYA 14.08.2021, 14:18
Başkan Çalışkan: “Her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediyenin tüm imkanlarıyla her daim vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade etti.

“Halka hizmet hakka hizmettir” diyerek yıllardır gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “İlçe merkezindeki vatandaşlarımızın yanı sıra köylerimiz ve köy halkımızın da sıkıntılarını gidermek için belediyemiz araç ve makinalarıyla onların hep yanlarındayız. Biz hep birlikte daha güzeliz” dedi.
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