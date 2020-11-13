banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Adnan Oktar için istenen ceza belli oldu
Adnan Oktar için istenen ceza belli oldu
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı

Başkan Çalışkan: ”Halkımız, ’al, kullan, tüket, at’ kültürünü terk etmeli”

BAŞKAN ÇALIŞKAN: ”HALKIMIZ, "AL, KULLAN, TÜKET, AT" KÜLTÜRÜNÜ TERK ETMELİ”

KÜTAHYA 13.11.2020, 14:38
Başkan Çalışkan: ”Halkımız, ’al, kullan, tüket, at’ kültürünü terk etmeli”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, vatandaşların çeşitli alanlara moloz ve çöp dökerek çevreye büyük zarar verdiklerini belirtti.

Vatandaşların artık "al, kullan, tüket, at" kültürünü terk etmesini isteyen Başkan Fatih Çalışkan,” Son günlerde bazı sorumsuz kişilerin özellikle çay kenarlarına çöp dökmeye devam ettiklerini görüyoruz. Son olarak Ücek mevkiinde Küçük ve Koca Çay’ın birleştiği alana dökülen inşaat atığı, çöp ve molozlar ekiplerimiz tarafından ortadan kaldırıldı. Çeşitli alanlara çöp dökülmesini bizim takip etmemiz çok zor. Bu kişilere cezai işlem uygulayabilmemiz için halkımızdan ulu orta inşaat atığı, çöp ve molozları dökenleri gördüklerinde belediyemize haber vermelerini istiyoruz. Ayrıca ellerinde çöp ve moloz olan kişilerin belediyeye haber vermeleri halinde belediyemiz araçlarıyla çöp ve molozları bulundukları yerden alınmaktadır” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı bulutlu
banner378