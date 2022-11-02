Başkan Çalışkan, “Bölgenin sayılı Termal Turizm Merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Hisarcık Belediye Başkan Fatih Çalışkan, Esire Termal Tesislerinde Tip 2 apartların restorasyon ve peyzaj çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Bölgenin sayılı Termal Turizm Merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Belediye Başkan Fatih Çalışkan, “ Mevcut tesislerle markalaşan Esire Termal Tesislerinde, hizmetin kalitesi ve çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Termal tesislerimizde yeni 12 apartın bitimine sayılı günler kaldı. Böylelikle tesislerimizin kapasitesini yüzde 120 artırmış olacağız. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.