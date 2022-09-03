Başkan Çalışkan, 150 kilometre koşan zabıta memurunu ödüllendirdi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Büyük Zafer’in 100’üncü yılında kuruluşun toprakları Domaniç’ten, kurtuluşun toprakları Dumlupınar’a 150 kilometre koşan Hisarcık’lı Hüseyin Gümüş’ü ödüllendirdi.

Hüseyin Gümüş’ü makamında ayakta karşılayan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Üstün bir gayretle 150 kilometrelik anlamlı mesafeyi 23 saatte bitirerek Hisarcık halkını gururlandırdığın için tebrik ederim” dedi.

Gümüş’ten spor faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmesini isteyen Başkan Çalışkan,” Yarışmalardaki üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum. Hisarcık Belediyesi olarak her daim yanındayız” diye konuştu.

Başkan Çalışkan Gümüş’e, Hisarcık Belediyespor’un kaşkol ve forması ile Belediyenin amblemi bulunan çini tabak, ayrıca fincan takımı hediye etti

“150 kilometre mesafeyi 23 saatte koştu”

Kütahya Belediyesinde 14 yıldan beri zabıta memuru olarak görev yapan ve Belediyenin atletizm branşında lisanslı sporcu da olan Hüseyin Gümüş, Büyük Zafer’in 100’üncü yılında 150 kilometre mesafedeki kuruluşun toprakları Domaniç’ten, kurtuluşun toprakları Dumlupınar’a koşusunu 23 saatte tamamladı.

Uzun yıllardır ekstrem ve doğa sporları ile uğraştığını söyleyen Hüseyin Gümüş,” Yaklaşık 4-5 seneden bu yana uzun koşu ve ultra maraton sporuyla ilgileniyorum. Büyük Zaferin 100. Yılında kuruluştan, kurtuluşa şahitlik yapmış Kütahya’da bir Kütahyalı olarak bu şekilde bir koşu yapmayı uzun zamandan beri planlamıştım. Kuruluşun şehri Domaniç’ten, kurtuluşun şehri Dumlupınar’a 150 kilometre boyunca bayrağımızı 24 saat taşıdım. Gururluyum, bana desteklerini esirgemeyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrim Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’dan da takdir görmek beni memnun etti” dedi.