Başkan Bilal Demirci: "Gençlik Merkezi projesine için 850 bin TL’lik hibe desteği onaylandı"

Kütahya’nın Pazarlar Gençlik Merkezi projesi için 850 bin TL’lik hibe desteği onaylandığı bildirildi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapılacak olan Gençlik Merkezi projemiz için 850 bin TL hibe destek alacağız. Her yaş gurubundaki vatandaşımıza hizmet verecek olan Gençlik Merkezi ilçemize hayırlı olsun. İlçemize sosyal, kültürel ve spor alanlarında büyük katkı sağlayacak olan Gençlik Merkezinin Pazarlar’a kazandırılmasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, milletvekillerimize, Valimiz Ali Çelik’e, AK Parti teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.