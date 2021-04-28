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Başkan Biçer’den yeni adliye binası müjdesi

Kütahya’nın Simav ilçesine yapılması planlanan yeni adliye binası için gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

KÜTAHYA 28.04.2021, 12:31
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Başkan Biçer’den yeni adliye binası müjdesi

Kütahya’nın Simav ilçesine yapılması planlanan yeni adliye binası için gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

Mesleği avukatlık olan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçeye yapılması planlanan yeni adliye binası için istişarelerin devam ettiğini belirterek, projenin sonuçlanması için gerekli girişimlerin yapıldığını ifade etti. Başkan Biçer “Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Muammer Öz’ü, Belediye Meclis Üyesi Yüksel Mazılı ile birlikte ziyaret ettik. İlçemizde yeni yapılacak olan adliye binası ile ilgili proje konusunda istişarelerde bulunduk. Projemize gösterilen ilgi ve olumlu görüşlerinden dolayı Daire Başkanı Muammer Öz’e teşekkür ederiz” dedi.
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