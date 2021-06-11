Başkan Biçer’den geleneksel toplu sünnet merasimine davet

Kütahya’nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksel olarak yapılan büyük hayır ve toplu sünnet şöleninin, 1 yıl aradan sonra bu yıl 9 Temmuz’da Belediye meydanında yapılacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, büyük hayır ve toplu sünnet şöleninin, son olarak 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapıldığını belirtti.

Başkan Biçer, “Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirmekte olduğumuz büyük hayır ve toplu sünnet şölenimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, bu yıl 9 Temmuz Cuma günü Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. Sadece sünnet merasimi ve hediye takdimi şeklinde yapılacak olan etkinliğin kayıtları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacaktır” dedi.