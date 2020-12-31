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Başkan Biçer’den esnafa ‘Maske, nesafe ve hijyen’ desteği
Kütahya’nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgın hastalığı sürecindeki hizmetlerine bir yenisini ekleyen Belediye Başkanı Adil Biçer, esnaflara maske, hijyenik mendil ve dezenfektandan oluşan hijyen seti dağıttı.
KÜTAHYA 31.12.2020, 10:41
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgın hastalığı sürecindeki hizmetlerine bir yenisini ekleyen Belediye Başkanı Adil Biçer, esnaflara maske, hijyenik mendil ve dezenfektandan oluşan hijyen seti dağıttı.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana, esnafın yanında olduklarını belirtti. Başkan Biçer “ Ülke genelinde Koronavirüs (Covid-19) yayılımının azalması ve alınan önlemlerle olumlu sonuçların alınmasına destek oluyoruz. 2020 yılının son günlerinde bir farkındalık oluşturmak adına, esnaflarımıza hijyen seti dağıttık. 2021 yılının virüsten uzak sağlık bir yıl olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.
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