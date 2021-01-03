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Başkan Biçer: "Yaşamı kolaylaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor”
Kütahya’nın Simav ilçesinde, ikinci etap prestij caddesi için, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından saha çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 03.01.2021, 15:19
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, ikinci etap prestij caddesi için, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından saha çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki caddeleri güzelleştirmek ve yaşamı kolaylaştırmak adına çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Biçer, “ İlçe merkezinde 2’inci etap prestij cadde çalışmalarını başlattık. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlanmasını fırsat bilerek, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile Cumhuriyet meydanından itibaren saha çalışmalarını yapıyoruz. Görselliğin önemli olduğu kadar, engelli veya sağlıklı tüm bireylerin kolay erişebilirliği ile trafik ve park sorununu çözmeyi hedefliyoruz” dedi.
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