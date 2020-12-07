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Başkan Biçer: “Simav’da yüzme bilmeyen gencimiz kalmayacak”

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı. Geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen yarı olimpik yüzme havuzu projesinin imza töreni yapıldı. 3 milyon 984 bin TL’ye ihale edilen projenin 2021 yılının ilk yarısında hazır hale gelmesi bekleniyor.

KÜTAHYA 07.12.2020, 10:27
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Başkan Biçer: “Simav’da yüzme bilmeyen gencimiz kalmayacak”
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı. Geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen yarı olimpik yüzme havuzu projesinin imza töreni yapıldı. 3 milyon 984 bin TL’ye ihale edilen projenin 2021 yılının ilk yarısında hazır hale gelmesi bekleniyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları’na yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu yapım sözleşmesini, ihaleyi alan Sorgut İnşaat ve H6 İnşaat İş Ortaklığı ile imzaladıklarını ifade etti. Simav’ı marka şehir yapma yolunda önemli bir adım daha attıklarını belirten Başkan Biçer, “Yüzme sporu için önemli bir karar verdik. Simav’da yüzme bilmeyen gencimiz kalmayacak. Vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için, sportif alanlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
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