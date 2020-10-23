banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
“Trump’ın hesabının hacklandiğine dair delil yok”
“Trump’ın hesabının hacklandiğine dair delil yok”
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor

Başkan Biçer, muhtarlar ve gazetecilerle kahvaltıda buluştu

SİMAV BELEDİYE BAŞKANI ADİL BİÇER, MUHTARLAR VE GAZETECİLERLE KAHVALTIDA BULUŞTU

KÜTAHYA 23.10.2020, 11:53
2
Başkan Biçer, muhtarlar ve gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Karşıyaka seyir terası tesislerinde verilen kahvaltıda, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, gazeteciler ve mahalle muhtarları hazır bulundu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer kalkınmanın yerelden başladığını belirterek, muhtarların sosyal bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti. Başkan Biçer “ İlçemizde hizmetlerin planlamasına destek olan muhtarlarımız ve ilkeli habercilik anlayışıyla Simav’a hizmet eden gazetecilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Simav için hizmet eden muhtarlarımıza ve gazetecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, muhtarların toplumun nabzı olduğunu belirtti. Kaymakam Halim “Kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3