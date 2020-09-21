banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"

SİMAV'IN GÖLCÜK MESİRE ALANINI CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

KÜTAHYA 21.09.2020, 11:32
2
Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanı, turizme dört mevsim hizmet vermeye hazırlanıyor.

Gölcük taş konaklarının yapım çalışmalarıyla lavanta bahçesinin bakım çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Biçer, Gölcük yaylasında her mevsim ayrı bir etkinliğin yapılacağı hizmet alanlarının hayata geçirileceğini belirtti. Biçer, “Tüm dünyayı saran korona virüs salgın hastalığı doğa turizmini de olumsuz etkiledi. Tedbir amaçlı bir süre kapalı kalan Gölcük mesire alanına yeni bir görünüm kazandırarak bu günkü durumuna getirdik. Simav Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlere, taş konak evlerini de kazandırıyoruz. 13 dekarlık bir araziye bu yıl diktiğimiz lavanta bitkileri çiçek açmaya başladı. Birkaç yıl sonra doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılacak yerlerimiz arasında olacak. Kış aylarında kızakla kayma sporu yapılabilecek. 4 mevsim piknik alanı olarak kullanılan Gölcük Yaylası’ndaki krater gölünde halen amatör olta balıkçılığı yapılmaktadır. Simav ve çevre ilçelerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük mesire alanındaki turizm potansiyelini artırıp, cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378