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Başkan Alim Işık’tan ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, geçirdiği iş kazası sonrası hastanede tedavisi devam eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Ali Kıyak’ı, ziyaret etti.

KÜTAHYA 23.06.2022, 20:17
Başkan Alim Işık’tan ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, geçirdiği iş kazası sonrası hastanede tedavisi devam eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Ali Kıyak’ı, ziyaret etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yurt dışı görevinden döner dönmez ayağının tozu ile iş kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede Mehmet Ali Kıyak’ı ziyaret etti.

Başkan Işık, Kıyak’a ’geçmiş olsun’ dileklerini iletirken, acil şifalar diledi.

Başkan Işık’a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Su ve Kanalizasyon Müdürü Serhat Muştuer eşlik etti.(EFE-)

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