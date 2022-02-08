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Başkan Alim Işık: "Yüzde yüz yerli elektrikli otobüs Kütahya’ya hayırlı olsun"

’Sanayi işbirliği’ projesi kapsamında, Kütahya Belediyesi’ne kazandırılan yüzde 100 yerli elektrikli otobüsün tanıtımı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı. Başkan Işık, Türkiye’de Kütahya’nın ilk kez bu proje için pilot il seçildiğini ifade ederek, elektrikli otobüsün ’hayırlı olmasını’ temenni etti.

KÜTAHYA 08.02.2022, 13:55
Başkan Alim Işık: "Yüzde yüz yerli elektrikli otobüs Kütahya’ya hayırlı olsun"

’Sanayi işbirliği’ projesi kapsamında, Kütahya Belediyesi’ne kazandırılan yüzde 100 yerli elektrikli otobüsün tanıtımı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı. Başkan Işık, Türkiye’de Kütahya’nın ilk kez bu proje için pilot il seçildiğini ifade ederek, elektrikli otobüsün ’hayırlı olmasını’ temenni etti.

Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen elektrikli otobüs tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ‘Şehrimize ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz’ sözleri ile konuşmasına başladı. Başkan Işık, Kütahya’da ilk kez deneme amaçlı elektrikli araç 10 gün süre ile Kütahyalıların ve Kütahya Belediyesinin hizmetine sunulduğunu belirten Başkan Işık, elektrikli aracın Kütahya’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Işık, “Aselsan ile birlikte elektrikli araçların Türkiye’de ilk kez pilot il olarak Kütahya Belediyesi ile Aselsan arasında yapılan ve Sanayi İşbirliği protokolü kapsamında fizibilitesi hazırlanıp desteklenmesine karar verilen proje kapsamında güneş enerji sistemli şarj ünitelerinin, Kütahya’da kurulmasını sağlayacağız” dedi.

"Yüzde yüz yerli"

TEMSA tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve özellikle büyükşehirlerde servis hizmeti vermeye devam eden bir araç olduğunu belirten Başkan Işık, “Bundan sonraki süreçte belediyemizin kendi personelinin ulaşımında, gerekse ikamet kart projesi kapsamında bu şehrin büyümesine katkıda bulunan üniversite öğrencilerimizin hizmetinde kullanılmak üzere fizibilite raporunun hazırlanarak bize teslim edilmesinin ardından proje kapsamında şehrimizle tanıştırmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

"65 yaş üstü diye bir ayrım kalmadı"

Ulaşım konusunda Kütahya’da ilkleri yaşatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Işık, 65 yaş üstü vatandaşların tam bilet üzerinden desteklenmesi konusunda mecliste alınan karar ile uygulamaya başladıklarını söyledi. Başkan Işık, “Otobüs işletmecilerimiz geçmişte olduğu gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımızı, ‘hor görecek, bunlar indirimli biniyor, yada çok özür diliyorum bedavacı’ gibi görünmekten kurtuldular. Kütahyalı hemşehrilerim şunu bilsinler, ister genç ister normal yaş, isterse 65 yaş üstü vatandaşımız arasında bir ayırım kalmamıştır. Elektrikli otobüs ile şehrimizde yeni bir döneme başlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Örnek belediyeyiz"

TEMSA Kamu Satış Müdürü Ali Acıbadem ise elektrikli otobüsün teknik bilgilerini kamuoyu ile paylaştı. Acıbadem açıklamasında “TEMSA olarak aracımızı Kütahya Belediyesine 10 günlük deneme süresi için teslim ediyoruz. Bu fırsatı bize tanıyan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ediyorum. Bu vizyonun diğer belediyelere de öncülük etmesini, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araçların yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Burada temel hedeflerin başında belediyemizin yakıt maliyetini en aza düşürerek, güneş enerji panel sistemleriyle doğadan aldığımız enerjiyi araçlarımıza yükleyerek daha az maliyet, tasarruf ve çevreci otobüslerimizle belediyelerimize katkı sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

"2 saatte şarj ile 400 kilometre yol alıyor"

Kamu Satış Müdürü Ali Acıbadem, aracın 30+2 kapasiteli olduğunu, tüm materyallerin AB normuna uygun tasarlandığını ve kullanılan teknolojinin yüzde 100 yerli olduğunu söyledi. Acıbadem, “Batarya ve yazılımlar TEMSA tarafından geliştirildi. Araç yüzde 100 elektrikli bir araçtır. En az 2 saat süre ile şarj ile yaklaşık 400 kilometre menzile sahiptir. Kütahya’ya hayırlı olsun” dedi.

Yapılan tanıtım konuşmalarının ardından yüzde 100 elektrikli otobüs ile katılımcılarla birlikte kısa bir şehir gezisi gerçekleştirildi.

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