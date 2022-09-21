Başkan Alim Işık, jeotermal enerjinin önemine dikkat çekti

Bu yıl İzmir’de gerçekleştirilen Beşinci Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı’na konuşmacı olarak katılan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, jeotermal enerjinin önemine dikkat çekti.

İzmir’de bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı’na konuşmacı olarak katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, jeotermal enerjinin diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında sıfıra yakın emisyona sahip kaynak olduğunu belirtti. Dünya genelinde yaşanan enerji sıkıntıları ile birlikte jeotermal enerji kaynaklarının Türkiye genelinde ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Işık, Kütahya’nın da bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Jeotermal enerjinin Kütahya’ya ait uygulamalarından örnekler de veren Başkan Işık, sağlık turizmi ve seracılık açısından Kütahya’nın yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini de vurguladı.

Kaynakların daha ekonomik değerlendirilmesinin altını çizen Başkan Işık, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.