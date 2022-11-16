Başkan Alim Işık, Gökdere’ye başarılar diledi

Belediye Başkanı Alim Işık, bir süre önce Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Gökdere’ye başarılar diledi.

BBP Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere beraberindeki heyet ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Gökdere beraberinde İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Erol, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Karabiber, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Soygur ve Genel Sekreter Fatih Zengin ile birlikte, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Gökdere ve ekibine başarılar diledi.

BBP Kütahya İl Başkanı Gökdere, Başkan Işık’a ziyaret kabulü için teşekkür etti.