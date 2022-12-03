Başkan Alim Işık: "Geçmişten kalan bir kuruş borcumuz kalmadı, tamamını temizledik"

Kütahya Belediyesi tarafından Sofu Mahallesi’ne yaptırılacak olan kültür evinin temeli törenle atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Geçmişten kalan bir kuruş borcumuz kalmadı, tamamını temizledik. Tüm altyapılarımızı yeniledik şimdi sıra geldi üst yapılara. 2023 ve 2024 yılında da hangi mahallemizde ne eksik varsa tamamını yapacağız ve sizlere de bizlere de yakışan Kütahya’ya hep beraber kavuşacağız” dedi.

Toplam 900 metrekare alan üzerine yapılacak Kültür Evi’nde düğün salonu, muhtarlık ofisi, mahalle fırını ve diğer sosyal donatılar yer alacak. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Buraya, göreve geldiğimizden bu yana böyle bir eseri kazandırmak için çalışıyorduk. İlk yıl buranın ihalesi yapılmıştı. Burası ve birkaç mahalleyle birlikte fakat o günkü şartlarda hem buranın daha da büyütülmesi hem de ihale sistemi nedeniyle göreve gelir gelmez o ihaleyi iptal etmiştik. Daha sonra açık ihale yönetimiyle mahallelerimize bu eserleri kazandırdık. Bugün de Sofu Mahallesi Kültür Evi’nin temel atma töreni için birlikteyiz. Öncelikle, mahallemizin ilk ziyaretlerimizde bize ricacı olduğu, talep ettiği hizmeti burada çeşmelerden suların çamurlu aktığı ve dolayısıyla içme suyu ve su deposu ihtiyacının acil karşılanması talebi vardı. Hemen gelir gelmez bu mahallemizle beraber diğer 5 mahallemizde, her birine 300 tonluk su deposu yapıp temiz suyu sağladık” diye konuştu.

"Bütçemizi 4 yılda 10 katına çıkarttık"

Belediye bütçesini 4 yılda 10 kat artırdıklarını söyleyen Başkan Işık, “Ne kadar çok insan ihalelerimize katılırsa o kadar çok şehrimizin ve belediyemizin avantajına sonuç elde ediyoruz. O günkü şartlardaki ihale bedeliyle 2 yerine 3-4 tesis yapılabilirdi. O yüzden o ihaleyi iptal ettik. Onun yerine ayrı ayrı ihale yaptık ve 2 tesis yerine 3-4 tesisi şehrimize kazandırmış olduk. Onun için açık ihaleyi bütün toplantılarda mümkün olduğunca altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Bu şehirde yaşayan yaklaşık 300 bin hemşehrimin hakkı olan her kuruşun en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Göreve geldiğimizde yaklaşık 280 milyon lira olan bir yıllık gelirimizi 4 yıl sonra 10 katına çıkardık 2.8 milyar liralık bir bütçeye ulaştık. Dolayısıyla daha çok hizmet yapabileceğimiz bir noktaya geldik. Son 15 yılı değerlendirdiğimizde 2023 yılı bütçemizde her 100 liranın 60 lirasını yatırıma ayırdık. Allah nasip ederse 2023 yılında bu eserlerin bu paralarla hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Geçmişten kalan bir kuruş borcumuz kalmadı, tamamını temizledik. Tüm altyapılarımızı yeniledik şimdi sıra geldi üst yapılara. 2023 ve 2024 yılında da hangi mahallemizde ne eksik varsa tamamını yapacağız ve sizlere de bizlere de yakışan Kütahya’ya hep beraber kavuşacağız. Katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.