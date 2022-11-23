Başkan Alim Işık Gebze’de

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı çerçevesinde ulusal ve uluslararası 55 üye belediye Gebze’de bir araya geldi.

UCLG-MEWA’da sayman olarak görev alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ‘Akıllı Şehirlerin İklim Değişikliği İle Mücadeledeki Rolü’ ve ‘Sürdürülebilir Mimari: Akıllı Yaşam Alanları’ konulu panellerin de yer aldığı toplantıya katıldı.

Gebze Belediyesi’ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Işık, toplantının bölge ve dünya adına hayırlara vesile olmasını temenni etti.