Başkan Alim Işık: "Destek olan herkese teşekkür ediyorum"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, dün gece yaşanan otobüs krizine çözüm olarak çevre illerden otobüs istenildiğini ifade etti. Başkan Işık, destek çağrılarına olumlu dönen Afyonkarahisar Belediyesi, Bursa, Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlarına ve destek olan herkese teşekkür etti.

Haziran ayı olağan meclis toplantısında belediye meclisinin oy birliği ile aldığı toplu taşıma fiyatları güncelleme kararı sonrasında vatandaşları ve belediyeyi üzen beklenmedik bir tepki ile karşılaştıklarını ifade eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, “Bizler çözüm bulma makamıyız. Her türlü tepkiyi normal karşılasak da vatandaş mağdur etme ve kamu hizmetinden mahrum bırakma gibi bir hakkın kimsenin olmadığı gerçeğinden hareket etmek zorundayız” dedi.

"Seferberlik anlayışı ile harekete geçtiler"

Krizin çözümü noktasında vatandaşların, öğrencilerin ve engelli vatandaşların mağdur edilmemesi için belediyenin tüm servis araçlarının tamamını vatandaşın hizmetine sunduklarını dile getiren Başkan Işık, “Ancak üniversitemiz öğrencilerinin sınav zamanına denk gelen ve planlanmış olan bu olayın başka türlü alternatiflerinin de anında geliştirilmesi gerekiyordu. Komşu illerimizden başlamak üzere Afyonkarahisar Belediyemiz, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Denizli Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli başkanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda herhangi bir krize yol açmama adına ve mağduriyet yaşatmamak için, kendilerinin ellerinde bulunan yedek araçların Kütahya’ya gönderilip gönderilemeyeceği konusunu kendilerine sunduk. Allah hepsinden binlerce kere razı olsun. Hemen, anında tüm belediyelerimiz seferberlik anlayışı ile harekete geçtiler. Sabah saat 07.00 itibariyle sefere başlayacak şekilde Afyonkarahisar Belediyemizin ve Bursa Büyükşehir Belediyemizin otobüsleri Kütahya’ya geldi” diye konuştu.

"Belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum"

Otobüs işletmecileri ile sabaha karşı 03.30’da yapılan görüşme sonucunda, sabah sefere yeniden başlayacakları sözü alınması ile birlikte diğer illerdeki araçlara gerek duyulmadığını söyleyen Başkan Işık, “Ama çok özel bir jestle karşılaştık. Gelen araçlarımızın kontaklarını burada bırakıp, şoför arkadaşlarımızı geri çağıran belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Otobüsler birkaç gün kalabilir ama bugünden itibaren geri gönderme süreci başlıyor” dedi.

Sağduyu ile hareket eden Kütahyalı hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Işık açıklamasında, “Belediyemizin tüm imkanlarını vatandaşımızın hizmetine sunan belediye personeli kardeşlerime, gerek Kütahya içi gerekse Kütahya dışı, böyle bir durumda bize yardım sözünü verip gerekli her türlü desteği sağlayan sivil, kamu kurum kuruluşu yada meslek odası, kooperatif temsilcisi, minibüs veya otobüs işletmecisi tüm dostlarımıza, valimize, komşu illerimizin değerli valilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızı mağdur edecek hiçbir hareketin içinde olmayız"

Bu olaydan gereken dersi çıkarttıklarını ifade ederek sözlerini noktalayan Başkan Işık, “Otobüs işletmecisi esnaflarımız içerisinde sağduyusu öne çıkarak böyle bir dönemde bu işe devam etmeleri gerektiği yönünde fikrini beyan ederek, diğer fevri davranan arkadaşlarını ikna edip sabah itibariyle seferlerine başlayan otobüs işletmecilerimize hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra da gerekli önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman vatandaşımızı mağdur edecek hiçbir hareketin karşılığının olmadığını herkes bu yaşanan olay ile gördü. Bizde buradan çıkartacağımız dersi çıkarttık” dedi.

Başkan Işık, konuşmasına Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Kutlu ve çevre illerden gelen otobüslerin şoförleri eşlik etti.